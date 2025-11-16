Раскрыты новые детали ситуации вокруг задержки трамваев в Москве Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения трамваев

Движение трамваев на востоке Москвы полностью восстановлено после временных изменений, сообщил столичный департамент транспорта. Причины задержки движения трамваев номер 2, 12, 37, 38 и 50 на шоссе Энтузиастов устранены, маршруты работают в стандартном режиме.

Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов, — говорится в сообщении.

О временных изменениях маршрута в дептрансе сообщили в 06:44 воскресенья, 16 ноября. Связано это было с повреждением контактной сети сторонним транспортом на шоссе Энтузиастов, в районе остановки «Дом культуры „Компрессор“».

Ранее пресс-служба столичного дептранса сообщила об успешной эксплуатации первого в России полностью беспилотного трамвая на маршруте номер 10 в районе Строгино. За весь период эксплуатации транспортное средство не допустило ни одного нарушения правил дорожного движения, перевезло порядка 40 тыс. пассажиров и преодолело более 18 тыс. километров, включая испытательные поездки. Беспилотный состав продолжает регулярные рейсы с пассажирами и применяется для анализа возможностей расширения аналогичных инициатив в городском пространстве.