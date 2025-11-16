Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 13:44

Москвичам пообещали внезапную оттепель

Синоптик Тишковец спрогнозировал оттепель в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жителей Москвы ожидает оттепель в конце ноября, рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, уже в конце следующей недели воздух в столице прогреется до 3 градусов выше нуля.

Столбики дневных термометров покажут всего 0 — плюс 3, вечером — слабый «минус», — спрогнозировал Тишковец.

Он объяснил, что в ночь на среду, 19 ноября, холодный фронт «провалит к югу». За ним в Москву придет студеный воздух. Тишковец предупредил, что на дорогах появится сильная гололедица толщиной до двух сантиметров.

Ранее Тишковец рассказал, что в ночь на 16 ноября в столичном регионе зафиксированы декабрьские морозы. По его словам, в Бутово температура опускалась почти до минус 7 градусов. Это была самая холодная ночь этой осени.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что первый снегопад в Москве в текущем сезоне оказался одним из наиболее поздних за последний век. Он отметил, что в условиях глобального потепления подобное позднее выпадение первого снега наблюдалось лишь единожды — 15 ноября 2008 года.

