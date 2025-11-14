Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:47

Шантаж, СИЗО и видео в ванной: вебкам-модель обвинили в педофилии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Екатеринбурге бывшая вебкам-модель может угодить за решетку из-за старого видео с младшим братом. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого разбирательства.

Вебкам с последствиями

В августе 2025 года в Екатеринбурге арестовали 27-летнюю девушку Веронику (имя изменено). Позже выяснилось, что против нее завели дело по статьям о порнографии и насильственных действиях в отношении ребенка, пишет «КП-Екатеринбург».

По статье 242 девушке вменяется три состава. Кроме непосредственных съемок откровенных видео ей вменяют их распространение, демонстрацию этих роликов ребенку и вовлечение несовершеннолетнего в съемочный процесс.

«Снято, как они купаются»

Мать подсудимой в разговоре с журналистами возмущалась и обвиняла следователей в предвзятости. По ее словам, за порнографический контент признали видео, где сестра купала своего брата, которому на момент видеосъемки было всего три года.

«На телефон было снято, как они купаются. Оказывается, это уже уголовное дело! Я даже не удивлена. От такого следователя можно ожидать чего угодно. Также дети могут падать на улице и получать синяки. А следователь расценил это как побои», — рассказала мать Вероники.

Девушка в итоге частично признала вину. По инкриминируемому составу ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать журналистам итоги расследования.

Действовала по принуждению?

Также «КП-Екатеринбург» уточняет, что родные и адвокат Вероники отказались раскрывать подробности задержания девушки. В окружении обвиняемой считают, что она «действовала по принуждению».

«Был мужчина, который знал ее личные данные, адрес проживания и окружение. Стал шантажировать, угрожал предать огласке порочащие ее сведения, в том числе среди однокурсников, если она не сделает то, что он требует», — рассказывала родственница обвиняемой.

Девушка была заключена под стражу, но ее защитник обжалует это решение. В первой инстанции это сделать не удалось, сообщало РИА Новости. Потерпевшим по делу признан младший брат подозреваемой. Ему сейчас 10 лет.

