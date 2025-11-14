Секс-уроки под рюмку: отец «поделился» с собутыльниками 13-летней дочерью

Группа мужчина насиловала несовершеннолетнюю девочку. Ее отец знал об этом и выпивал с обидчиками. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой криминальной истории из Санкт-Петербурга.

«Секс-просвет» от отца

Утром 14 ноября СМИ сообщили о задержании шести мужчин, подозреваемых в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней петербурженки. По данным «Фонтанки», пострадавшей оказалась 13-летняя девочка.

По предварительным данным, отец несовершеннолетней также задержан. Следствие считает, что он был в курсе происходящего. СМИ пишут, будто отец сам занимался «сексуальным просвещением» своей дочери. Есть ли у девочки мать, не уточняется.

Собутыльники-насильники

78.ru уточняет, что преступники могут быть собутыльниками отца. Мужчина любит выпить и привести к себе в квартиру таких же пьющих друзей.

По данным издания, инцидент произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга. А задержали предполагаемых педофилов вечером 13 ноября.

Насиловали с Нового года

Днем в местном управлении Следственного комитета подтвердили, что возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста». В ведомстве уточнили, что насилие началось с новогодней ночи — 31 декабря 2024 года. Продолжалось это до конца лета. Непосредственно проникающее насилие было совершено тремя подозреваемыми.

«По данным следствия, шестеро фигурантов в период с 31 декабря 2024 года по 31 августа текущего года вступали с 13-летней девочкой в переписку интимного характера, а также, находясь в квартире дома на улице Жуковского и иных местах на территории Санкт-Петербурга, совершали в отношении нее действия сексуального характера, а также трое из них вступили с ней в половую связь», — рассказали в СКР.

Из пресс-релиза СКР не уточняется, есть ли отец пострадавшей в числе задержанных. Мужчинам уже предъявлено обвинение, и вскоре для них изберут меру пресечения.

«Злоумышленники задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — сообщили в Следственном комитете.

