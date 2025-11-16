Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат цезарь с курицей — это гармония вкусов и текстур. Хруст салата и сухариков, мягкость куриного филе и насыщенность соуса делают его идеальным выбором для обеда или праздничного ужина.

Для приготовления понадобятся 300 г куриного филе, половина батона или багета, 1 кочан салата ромен или айсберг, 50 г сыра пармезан, 2 зубчика чеснока, 3 ст. ложки оливкового масла, 1 яйцо, 1 ч. ложка дижонской горчицы, 1 ч. ложка лимонного сока, соль и перец.

Курицу нарезают кусочками, приправляют солью и перцем, обжаривают на оливковом масле до золотистой корочки. Батон режут кубиками, подсушивают в духовке или на сковороде с чесночным маслом — получаются ароматные крутоны.

Для соуса классического цезаря взбивают яйцо с горчицей и лимонным соком, добавляют постепенно оливковое масло, пока не получится густая эмульсия. При желании можно добавить немного тертого пармезана и каплю анчоусной пасты для пикантности.

На тарелку выкладывают листья салата, сверху — курицу, крутоны и посыпают все щедрой порцией пармезана. Перед подачей заправляют соусом. Получается настоящий цезарь, где каждый ингредиент играет свою роль.

Ранее мы рассказали, как приготовить торт «Молочный ломтик».

