Как приготовить легендарный «Молочный ломтик» дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Торт «Молочный ломтик» — это сочетание мягкого шоколадного бисквита и нежного сливочно-молочного крема. Он напоминает детство, когда лакомство таяло во рту, оставляя легкий аромат какао и сливок.

Для теста смешивают 3 яйца, 100 г сахара и 50 мл растительного масла. Вливают 100 мл молока, добавляют 150 г муки, 2 ст. ложки какао, 1 ч. ложку разрыхлителя и щепотку соли. Замешивают гладкое тесто и выпекают два одинаковых коржа при 180°C около 20 минут.

Пока коржи остывают, готовят крем: в миске соединяют 250 мл сливок (33%), 2 ст. ложки сгущенного молока и 1 ч. ложку ванильного сахара. Взбивают до плотности. На один корж наносят густой слой крема, накрывают вторым и убирают в холодильник на 2–3 часа.

Получается торт «Молочный ломтик» с влажными, ароматными бисквитами и прохладным молочным кремом — простое, но эффектное лакомство, которое нравится всем.

