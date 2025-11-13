Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:17

Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут

Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брусничный крамбл — легкий и ароматный десерт, который идеально подходит для осени и начала зимы. Он сочетает кислинку свежей или замороженной брусники с нежной хрустящей корочкой из овсяных хлопьев и меда.

Начинаем с промытой и обсушенной брусники — 300 граммов. В миске смешиваем ягоды с одной столовой ложкой меда и чайной ложкой лимонного сока. Для посыпки соединяем 50 граммов овсяных хлопьев, 30 граммов муки, 40 граммов мягкого сливочного масла и одну столовую ложку коричневого сахара. Ягоды выкладываем в форму для запекания, сверху равномерно присыпаем крошкой. Запекаем при 180 градусах 20–25 минут, пока крамбл не станет золотистым.

Брусничный крамбл получается теплым, ароматным и слегка кисловатым. Он станет уютным десертом к чаю или кофе, а также подарит ощущение праздника даже в будний день.

Ранее мы рассказали, как приготовить идеальную полезную запеканку без муки и манки.

