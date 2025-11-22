Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 10:11

Ягодное желе с малиной и клубникой: освежающий десерт из простых ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ягодное желе с малиной и клубникой — легкий десерт, который подходит и для праздничного стола, и для обычного ужина. Нужны всего несколько ингредиентов: малина и клубника (свежие или замороженные), немного сахара, вода и желатин.

Для приготовления используют 300 г смеси ягод, 2–3 ст. л. сахара, 15 г желатина и 400 мл воды. Желатин заливают небольшим количеством холодной воды и оставляют набухать. Ягоды пересыпают в сотейник, добавляют сахар и половину воды, прогревают до растворения сахара, но не доводят до кипения. Смесь измельчают блендером и процеживают при желании, если хочется более гладкой текстуры.

В горячее ягодное пюре вводят набухший желатин и размешивают до полного растворения. Добавляют оставшуюся воду, чтобы желе получилось легким и нежным. Смесь разливают по креманкам или стаканчикам и убирают в холодильник минимум на 3–4 часа.

Готовое желе с малиной и клубникой получается ярким, ароматным и освежающим. Перед подачей его можно украсить свежими ягодами, листочками мяты или небольшим количеством взбитых сливок.

Ранее мы поделились рецептом клюквы с сахаром.

