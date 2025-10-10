Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 11:47

Никакой варки и возни! Клюква с сахаром — витаминная заготовка за 5 минут

Никакой варки и возни! Клюква с сахаром — витаминная заготовка за 5 минут

Заготовка из клюквы на зиму с сахаром без варки — это самый простой способ сохранить вкус северных ягод и все их полезные свойства. Для идеального результата возьмите ровно один килограмм свежей клюквы и полтора килограмма сахарного песка. Такое соотношение — 1:1,5 — обеспечивает правильный баланс сладости и естественной кислинки, а также помогает ягодам храниться долго без варки и консервантов.

Клюкву тщательно перебирают, промывают в холодной воде и обсушивают на полотенце. Затем ягоды измельчают — можно использовать мясорубку, кухонный комбайн или погружной блендер, пока масса не станет густой и однородной. В полученное пюре постепенно всыпают сахар, тщательно перемешивая, чтобы крупинки полностью растворились. Если клюква особенно кислая, можно добавить еще 100–200 граммов сахара по вкусу.

Готовую массу раскладывают по стерильным сухим банкам, заполняя их почти до верха, накрывают крышками и убирают в холодильник. Хранится клюква с сахаром без варки до нескольких месяцев, не теряя свежести и яркого вкуса.

Эта заготовка из клюквы универсальна — добавляйте ее к чаю, каше, выпечке или мясным блюдам. Одна ложка в день поднимет иммунитет и напомнит о вкусе лета даже в январе.

Анна Скворцова
А. Скворцова
