07 ноября 2025 в 16:18

Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты

Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка без муки и манки — это нежный, полезный и сбалансированный завтрак, который подойдет тем, кто следит за уровнем сахара и заботится о ПП-питании. Без глютена, без сахара, но с насыщенным вкусом и воздушной текстурой.

Для приготовления смешивают 400 г нежирного творога, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 1 ст. л. кукурузного крахмала, подсластитель по вкусу (например, стевию) и щепотку ванилина. Все взбивают до однородной массы и выкладывают в форму, смазанную маслом. Запекают при 180 °C около 40 минут до золотистой корочки.

Эта запеканка без муки и манки получается нежной и легкой, без ощущения тяжести. Она идеально подходит для диабетического или низкоуглеводного рациона. Можно добавить немного корицы, цедру лимона или ягоды — получится десерт, который не только полезен, но и вкусен.

Подают теплой, с ложкой натурального йогурта или нежирного творожного сыра. Творожная запеканка для диабетиков — доказательство, что здоровое питание может быть по-настоящему аппетитным и уютным.

Ранее мы поделились рецептом беляшей с мясом и картошкой.

