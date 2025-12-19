Новый год-2026
Картошка «по-деревенски» уже не впечатляет. Готовлю «Царский курник» — праздничное горячее для большой семьи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда простая картошка «по-деревенски» перестает удивлять, на помощь приходят блюда, которые превращают базовый ингредиент в настоящее кулинарное событие. «Царский курник» — это не просто запеканка, а величественная интерпретация старинного русского пирога, адаптированная для современной кухни. В ее основе — слоистая гармония нежнейшего картофельного пюре, сочной курицы и ароматных грибов, укрытых под броней из золотистой хрустящей сырной корочки. Это блюдо с характером и глубиной вкуса, достойное стать главным украшением не только будничного, но и праздничного стола.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 1 кг картофеля, 500 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 2 луковицы, 200 г твердого сыра, 100 мл сливок, 2 яйца, 50 г сливочного масла, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите до готовности, приготовьте из него пюре со сливками и сливочным маслом. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте до белого цвета. Отдельно обжарьте нарезанные грибы с луком до золотистого цвета и испарения жидкости. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофельного пюре, разровняв первый слой. На него распределите курицу, затем грибы с луком. Покройте все оставшимся пюре. Сверху смажьте взбитым яйцом и обильно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 35-40 минут до образования румяной корочки. Дайте запеканке немного отдохнуть перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
