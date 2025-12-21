Встречаем Новый год ярко: картофельная запеканка с мясным ассорти. Готовится раз, а восхищает всех

Эта запеканка — идеальное решение для щедрого и вкусного праздничного ужина без лишних хлопот. В ней соединяется все самое лучшее: сытный картофель, ароматное ассорти из разных видов мяса и расплавленный сыр, создающий золотистую корочку. Это блюдо гарантированно накормит большую компанию, а его приготовление сводится к простой сборке ингредиентов, что позволит вам провести больше времени с гостями, а не у плиты.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг картофеля, 700 г готового мясного ассорти (отварная говядина, ветчина, бекон или колбаса), 2 луковицы, 200 г твердого сыра, 4 яйца, 300 мл сливок (20%), 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук нарежьте полукольцами, а мясное ассорти — небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофеля, посолите, поперчите. Распределите весь лук и мясное ассорти. Накройте оставшимся картофелем, снова посолите и приправьте паприкой. Взбейте яйца со сливками и половиной сыра, залейте этой смесью запеканку. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Накройте форму фольгой и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки. Дайте запеканке немного отдохнуть, подавайте горячей, украсив зеленью.

