Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 17:30

Встречаем Новый год ярко: картофельная запеканка с мясным ассорти. Готовится раз, а восхищает всех

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта запеканка — идеальное решение для щедрого и вкусного праздничного ужина без лишних хлопот. В ней соединяется все самое лучшее: сытный картофель, ароматное ассорти из разных видов мяса и расплавленный сыр, создающий золотистую корочку. Это блюдо гарантированно накормит большую компанию, а его приготовление сводится к простой сборке ингредиентов, что позволит вам провести больше времени с гостями, а не у плиты.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 кг картофеля, 700 г готового мясного ассорти (отварная говядина, ветчина, бекон или колбаса), 2 луковицы, 200 г твердого сыра, 4 яйца, 300 мл сливок (20%), 2 ст. л. растительного масла, соль, перец, паприка. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук нарежьте полукольцами, а мясное ассорти — небольшими кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофеля, посолите, поперчите. Распределите весь лук и мясное ассорти. Накройте оставшимся картофелем, снова посолите и приправьте паприкой. Взбейте яйца со сливками и половиной сыра, залейте этой смесью запеканку. Сверху посыпьте оставшимся сыром. Накройте форму фольгой и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до румяной корочки. Дайте запеканке немного отдохнуть, подавайте горячей, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Аладдин» — волшебный ковер из вкусов. Забудьте о селедке под шубой, это ярче и изысканнее
Общество
Салат «Аладдин» — волшебный ковер из вкусов. Забудьте о селедке под шубой, это ярче и изысканнее
Торт «Медовый пух» без раскатки коржей: готовить одно удовольствие — никаких усилий
Общество
Торт «Медовый пух» без раскатки коржей: готовить одно удовольствие — никаких усилий
Встречаем Новый год ярко: корзиночки из пармезана с салатом цезарь. Беспроигрышный вариант для праздника
Общество
Встречаем Новый год ярко: корзиночки из пармезана с салатом цезарь. Беспроигрышный вариант для праздника
Немецкий «Бундесверовский» салат по-домашнему. Готовлю из картошки и колбасы с соленым огурчиком. Быстро и по-домашнему
Общество
Немецкий «Бундесверовский» салат по-домашнему. Готовлю из картошки и колбасы с соленым огурчиком. Быстро и по-домашнему
Золото на вашем противне — картофельные дольки с чесноком и розмарином. Беспроигрышный гарнир для Нового года
Общество
Золото на вашем противне — картофельные дольки с чесноком и розмарином. Беспроигрышный гарнир для Нового года
рецепты
кулинария
ужины
запеканки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Надеюсь, сожалеет»: депутат об оскорбившем журналистку фигуристе Галлямове
Волонтеры пришли в ужас, найдя сотни трупов в одном из ростовских приютов
Беглого Миндича обнаружили в Израиле
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Захарова раскрыла формулу «детской дипломатии»
Сила красивых волос: какой фен выбрать для сушки и укладки
Песков раскрыл, какие тайны обсуждает Путин с главами ЕАЭС
Лепра прорвалась в Европу спустя десятилетия
Дагестанка на Geländewagen протаранила машину грабивших ее дом воров в США
Самые популярные варианты подарков на день рождения: 28 идей
Россия и Южная Корея впервые за долгое время обсудили КНДР
Путин указал на неоспоримые дивиденды от участия в работе ЕАЭС
«Убирайтесь!»: Мерц еле унес ноги от разъяренной толпы в немецком городе
На Москву надвигается снегопад
Раскрыто, как Кремль перевел «подсвинков» на английский язык
«Спокойно не будет»: в Кремле сделали заявление о графике Путина в январе
Отдыхавшей в санатории пенсионерке случайно проткнули легкое
В ГД ответили, стоит ли Зеленскому ждать обещанные €90 млрд от Евросоюза
На Украине планируют начать массовый аудит ВПК
Праздничные печенья-елочки с перчинкой: редкий ингредиент для зимнего уюта
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.