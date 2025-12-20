Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 19:15

Немецкий «Бундесверовский» салат по-домашнему. Готовлю из картошки и колбасы с соленым огурчиком. Быстро и по-домашнему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — идеальный вариант для позднего новогоднего ужина, когда хочется чего-то основательного, но не требующего долгой готовки. Он родился в армейской кухне, а значит, проверен на сытность, скорость и простоту. Сочетание теплой картошки, копченой колбасы, хрустящих огурцов и лука в майонезной заправке создает мощный, узнаваемый вкус, который точно оценят мужчины и все, кто предпочитает бесхитростную, качественную еду.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 средних картофелин, 300 г копченой или варено-копченой колбасы, 3–4 соленых огурца, 1 красная луковица, 4 ст. л. майонеза, 1 ст. л. горчицы, соль, молотый черный перец, пучок петрушки или зеленого лука. Картофель тщательно вымойте и отварите в мундире до готовности, но не разваривая. Остудите, очистите и нарежьте крупными кубиками. Колбасу нарежьте такими же кубиками. Соленые огурцы нарежьте некрупными брусочками или четвертинками кружков. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Чтобы он не был слишком острым, можно обдать его кипятком. В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты. Отдельно смешайте майонез с горчицей, солью и перцем. Заправьте салат соусом и аккуратно перемешайте. Дайте настояться 15–20 минут для пропитки. Перед подачей украсьте мелко нарезанной зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Золото на вашем противне — картофельные дольки с чесноком и розмарином. Беспроигрышный гарнир для Нового года
Общество
Золото на вашем противне — картофельные дольки с чесноком и розмарином. Беспроигрышный гарнир для Нового года
Не вижу смысла заморачиваться с горячим на Новый год: этот рецепт курицы прост и идеален для праздника
Общество
Не вижу смысла заморачиваться с горячим на Новый год: этот рецепт курицы прост и идеален для праздника
Новый год без лишних калорий: легкий салат с йогуртовой заправкой
Семья и жизнь
Новый год без лишних калорий: легкий салат с йогуртовой заправкой
Мой секретный рецепт на все праздники. Теплые мини-гренки со шпротами и огурчиком. Делаю на бородинском, вкус — небо и земля
Общество
Мой секретный рецепт на все праздники. Теплые мини-гренки со шпротами и огурчиком. Делаю на бородинском, вкус — небо и земля
Новый год без стресса: отбивные с шампиньонами и золотистой картошкой — простой и вкусный праздничный ужин
Общество
Новый год без стресса: отбивные с шампиньонами и золотистой картошкой — простой и вкусный праздничный ужин
рецепты
салаты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад в панике после заявления Путина, отравление в пансионате: что дальше
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье
«Тема на Плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов
Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах
Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом
«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины
Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем в Харькове
Фриске перестала скрывать супруга
Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом
4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова
Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
Россиянка подорвалась на взрывном устройстве
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.