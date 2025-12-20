Немецкий «Бундесверовский» салат по-домашнему. Готовлю из картошки и колбасы с соленым огурчиком. Быстро и по-домашнему

Этот салат — идеальный вариант для позднего новогоднего ужина, когда хочется чего-то основательного, но не требующего долгой готовки. Он родился в армейской кухне, а значит, проверен на сытность, скорость и простоту. Сочетание теплой картошки, копченой колбасы, хрустящих огурцов и лука в майонезной заправке создает мощный, узнаваемый вкус, который точно оценят мужчины и все, кто предпочитает бесхитростную, качественную еду.

Для приготовления вам понадобится: 5–6 средних картофелин, 300 г копченой или варено-копченой колбасы, 3–4 соленых огурца, 1 красная луковица, 4 ст. л. майонеза, 1 ст. л. горчицы, соль, молотый черный перец, пучок петрушки или зеленого лука. Картофель тщательно вымойте и отварите в мундире до готовности, но не разваривая. Остудите, очистите и нарежьте крупными кубиками. Колбасу нарежьте такими же кубиками. Соленые огурцы нарежьте некрупными брусочками или четвертинками кружков. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Чтобы он не был слишком острым, можно обдать его кипятком. В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты. Отдельно смешайте майонез с горчицей, солью и перцем. Заправьте салат соусом и аккуратно перемешайте. Дайте настояться 15–20 минут для пропитки. Перед подачей украсьте мелко нарезанной зеленью.

