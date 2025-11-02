Этот рецепт спасает зимой — витаминная капуста с ягодной кислинкой

Сочетание квашеной капусты с брусникой — классика, проверенная временем. Эта закуска не только вкусна, но и невероятно полезна: в ней сохраняются витамины, а брусника добавляет легкий лесной аромат и естественную кислинку.

Для приготовления понадобится 2 килограмма свежей белокочанной капусты, 2 средние моркови, 1 стакан свежей или замороженной брусники, 1,5 столовые ложки соли и 1 чайная ложка сахара. Капусту тонко шинкуют, морковь натирают на крупной терке, затем все перемешивают в глубокой миске, добавляя соль и сахар. Массу слегка перетирают руками, пока не начнет выделяться сок.

Затем в смесь добавляют бруснику — аккуратно, чтобы не раздавить ягоды, ведь они должны остаться целыми и украсить капусту рубиновыми вкраплениями. Полученную массу плотно укладывают в банку или керамическую емкость, утрамбовывая слоями и слегка прижимая. Сверху накрывают марлей и устанавливают гнет.

Квашение длится 2–3 дня при комнатной температуре. Ежедневно капусту прокалывают шпажкой, чтобы удалить лишний воздух. Когда появится приятный кисловатый аромат и характерный хруст, емкость убирают в холод.

Готовая квашеная капуста с брусникой имеет нежный вкус с легким ягодным акцентом и красивый розоватый оттенок. Она прекрасно сочетается с мясом, отварным картофелем или подается как самостоятельная витаминная закуска.

