31 октября 2025 в 11:49

Аромат, который сводит с ума — готовим сладкую запеканку с грушами

Аромат, который сводит с ума — готовим сладкую запеканку с грушами Аромат, который сводит с ума — готовим сладкую запеканку с грушами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная запеканка с грушей — это десерт, который удивляет простотой и изысканным вкусом. Мягкая, воздушная и чуть влажная внутри, она сочетает сливочную нежность и фруктовую свежесть. Для основы берут 400 граммов творога, 3 яйца, 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки манной крупы, 100 миллилитров сметаны, щепотку соли и немного ванили. Все ингредиенты тщательно смешивают до однородности, чтобы масса получилась гладкой и пышной.

Две спелые груши очищают, нарезают тонкими дольками и слегка сбрызгивают лимонным соком, чтобы они не потемнели. Форму для запекания смазывают маслом, выкладывают половину творожной массы, затем слой груш и сверху оставшуюся часть. Чтобы десерт получился особенно ароматным, посыпают немного корицы или сахарной пудры.

Выпекают запеканку с грушей при 180 градусах около 35–40 минут, пока верх не станет золотистым. После остывания десерт легко режется и сохраняет мягкость.

Готовая творожная запеканка с грушей получается легкой, с карамельным ароматом и нежным вкусом, который напоминает французский пирог. Ее подают теплой или охлажденной — с ложкой сметаны, сливок или шариком мороженого.

Ранее мы поделились рецептом нежного куриного паштета.

