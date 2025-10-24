Варенье из брусники больше не готовлю! Моченая ягода куда вкуснее

Моченая брусника — это настоящая зимняя находка. Ягоды сохраняют витамины, упругость и тонкий кисло-сладкий вкус. Такая заготовка легко готовится и долго хранится, прекрасно дополняя мясные блюда, каши или просто чай.
Для приготовления вам понадобится 1 кг свежей брусники, 1 л воды, 1–2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, по желанию — несколько бутонов гвоздики или веточка мяты для аромата.
Бруснику переберите, удалите листья и веточки, промойте и обсушите.
В чистую банку или глиняный горшок закиньте ягоды, слегка пересыпая сахаром. Вскипятите воду с солью, всыпьте сахар и специи, остудите до комнатной температуры. Залейте ягоды рассолом так, чтобы они все были покрыты.
Накройте крышкой или марлей и оставьте прямо на кухне на пару дней. Затем перенесите в прохладное место — погреб или холодильник. Через неделю брусника будет готова: упругая, кисло-сладкая и ароматная.
Совет: для более яркого вкуса добавьте немного яблочного сока или пару ломтиков кислых яблок — ягоды получатся с легкой фруктовой ноткой.
