Озвучена новая версия смерти семьи туристов в Турции

Гибель семьи туристов в Стамбуле могла произойти в результате умышленных действий, а не пищевого отравления, сообщает в субботу газета Sabah. По данным издания, генпрокуратура города классифицировала случай как «подозрительную смерть» после того, как предварительные результаты не выявили признаков, объясняющих летальный исход.

В рамках расследования задержаны продавцы морепродуктов и рахат-лукума, владелец ресторана и еще один человек, также допрошены сотрудники отеля и повара, говорится в материале. Рассматриваются различные версии произошедшего, включая возможность убийства.

Ранее стало известно, что в Стамбуле трое граждан Германии скончались в результате отравления популярными уличными блюдами — мидиями с рисом и картофельным кумпиром. Среди погибших — двое несовершеннолетних и их мать, отец семейства пребывает в реанимационном отделении с тяжелыми повреждениями.

По имеющейся информации, все четверо членов семьи почувствовали резкое ухудшение самочувствия в ночь на 12 ноября и были госпитализированы с признаками острой интоксикации, после чего правоохранительные структуры возбудили уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности.