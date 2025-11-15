Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 16:08

Озвучена новая версия смерти семьи туристов в Турции

Sabah: погибших в Турции туристов из Германии могли убить

Полиция Турции Полиция Турции Фото: Стрингер/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гибель семьи туристов в Стамбуле могла произойти в результате умышленных действий, а не пищевого отравления, сообщает в субботу газета Sabah. По данным издания, генпрокуратура города классифицировала случай как «подозрительную смерть» после того, как предварительные результаты не выявили признаков, объясняющих летальный исход.

В рамках расследования задержаны продавцы морепродуктов и рахат-лукума, владелец ресторана и еще один человек, также допрошены сотрудники отеля и повара, говорится в материале. Рассматриваются различные версии произошедшего, включая возможность убийства.

Ранее стало известно, что в Стамбуле трое граждан Германии скончались в результате отравления популярными уличными блюдами — мидиями с рисом и картофельным кумпиром. Среди погибших — двое несовершеннолетних и их мать, отец семейства пребывает в реанимационном отделении с тяжелыми повреждениями.

По имеющейся информации, все четверо членов семьи почувствовали резкое ухудшение самочувствия в ночь на 12 ноября и были госпитализированы с признаками острой интоксикации, после чего правоохранительные структуры возбудили уголовное производство по статье о причинении смерти по неосторожности.

Турция
Германия
туристы
смерти
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хотите, чтобы тыква таяла во рту? Секрет в температуре и пергаменте
Захарова одной фразой унизила МОК после попытки «задушить» российские СМИ
В Италии ощутили неожиданный эффект от антироссийских санкций
Орбан предположил, реально ли склонить Украину к перемирию
Эстония расширила финансовую поддержку Украины
Посетители зоопарка попрятались в машины из-за сбежавшей обезьяны
Американист оценил шансы США на изъятие замороженных российских активов
Тяга к сладкому: как обмануть желание и остаться в форме
Названо число пострадавших после взрыва и пожара в Аргентине
Стало известно о жестокой «охоте» СБУ на российских школьников
В Запорожской области выросло число оставшихся без света абонентов
День святого Георгия Победоносца: история и почитание
В Европе предсказали наступление финансового кризиса на Украине
Россиянка опубликовала видео, как орел напал на нее и едва не выколол глаз
В Европе подсчитали потери из-за отказа от россиян
Раскрыто, почему США не поддержали антироссийские поправки в резолюции ООН
Салат «Рыжик» — курица, крабовые палочки и сыр. Просто, быстро и вкусно!
Раскрыты последствия удара ВСУ по Запорожской области
За езду без страховки будут штрафовать по-новому: подробности, когда, сумма
МАГАТЭ проинформировали об отключении линии электропередачи на ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября
Россия

Уничтожение «элиты» ВСУ и взрывы в Киеве: успехи ВС РФ к утру 14 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.