16 ноября 2025 в 13:00

Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 16 ноября 2025 года, как ВСУ сдают позиции, что происходит в Волчанске и Купянске?

Какова ситуация на Харьковском направлении в воскресенье, 16 ноября

Авиация ВКС РФ наращивает интенсивность ударов по позициям ВСУ в Волчанске и на Хатненском участке, поддерживая наступления наземных групп; украинская сторона оказывает ожесточенное сопротивление в обороне, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске на левом берегу реки Волчьей „Воины Севера“ продвинулись на восток в частном секторе на 350 м. Подразделения 57-й мотопехотной бригады ВСУ теряют боевую устойчивость и отступают с занимаемых позиций. Некоторые военнослужащие переодеваются в гражданскую одежду и под видом мирных жителей пытаются уйти. Один из таких взят в плен», — отметил источник.

В лесу западнее Синельниково российские штурмовики продвинулись вглубь леса на 200 м и заняли позицию ВСУ; на участке Меловое — Хатнее ВС РФ расширили зону контроля и продвинулись на 500 м по лесополосам; российская авиация ударами ФАБ с УМПК поразила позиции 3-го погранотряда в районе Колодезного, утверждает канал.

На Липцевском участке фронта существенных изменений не наблюдается, ВСУ не предпринимали активных действий, добавили авторы.

«В Купянске ВС РФ отражают контратаки противника с западной стороны и одновременно расширяют контроль территорий — продвигаются в северо-восточной и южной частях города. Российские войска увеличивают плацдарм на участке юго-восточнее Двуречанского», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Подразделения российской армии формируют плотный клин вдоль шоссе и в жилых микрорайонах Купянска; ВСУ уже 12 суток пытаются прорваться к городу и реке Оскол, утверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Южнее идет бой за Садовое. На севере направления наши расширяют плацдарм на юго-востоке от Двуречанского — установили контроль над лесом и окопались на краю высот. Есть значительное продвижение на Хатненском участке фронта», — добавил политик.

Потери ВСУ за сутки в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более четырех с половиной десятков человек личного состава; вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также пункты управления БПЛА и склады, сообщил «Северный ветер».

«Их дни сочтены», «В Купянске и Волчанске у ВСУ все плохо», — пишут пользователи Сети.

Военный эксперт Геннадий Алехин ранее сообщил, что ВСУ теряют оборонительные позиции на правом берегу Оскола.

«Командиры <...> заставляют своих подчиненных контратаковать и пытаться осуществлять прорывы в сторону западной части Купянска, ближе к дороге Купянск — Шевченково — Волчанск. Участились случаи, когда военнослужащие просто отказываются выполнять боевые распоряжения своих командиров. Согласно радиоперехватам, ситуация на правом берегу реки Оскол для противника становится критической», — уточнил он.

Разрозненные подразделения ВСУ пытаются двигаться вдоль железнодорожной полосы и выйти ближе к реке Оскол, чтобы переправиться на противоположный берег, заявил эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Вчера поздно вечером (15 ноября. — NEWS.ru) без боевого сопровождения, без дронового прикрытия в районе населенного пункта Маночиновка наши ударные беспилотники в прямом смысле этого слова размазали технику ВСУ, которая шла колонной для прорыва купянского котла. Абсолютное большинство боевых машин было сожжено вместе с личным составом», — отметил Алехин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Егор Зверев
Е. Зверев
