Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов В Мурманской области 10 человек застряли в Териберке из-за непогоды

Свыше 10 туристов застряли в поселке Териберка Мурманской области, где они ожидали экскурсию к китам, сообщает Telegram-канал SHOT. Планировалось, что группа отправится на пароме, но посадку отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Сейчас всех туристов разместили в гостевых домах, где отсутствует электричество, а также нет возможности вернуться в Мурманск. Некоторых отдыхающих поселили в местных отелях. Россияне заплатили за тур не менее 10 тыс. рублей, рассчитывая увидеть китов и северное сияние.

Ранее из-за сложных погодных условий в аэропорту Пулково задержали вылет 12 ночных рейсов. Согласно информации на табло, задержки затронули авиарейсы, запланированные на период с полуночи до шести утра. Первый рейс до Москвы, который должен был вылететь в 21:25, отправился только в 04:22. Рейс в Уфу, первоначально запланированный на 01:45, был перенесен на 12:50.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что первый снег в Москве выпал с месячным опозданием. Он уточнил, что за сутки в столице выпало примерно 20% от ноябрьской нормы осадков.