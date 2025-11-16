Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ученые спрогнозировали уровень падения Каспия

Уровень Каспийского моря снизится на полметра к 2030 году

Фото: Li Renzi/XinHua/Global Look Press
Уровень Каспийского моря продолжает снижаться и может упасть еще примерно на полметра к 2030 году, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана. По данным ведомства, с 2006 года море обмелело более чем на два метра. Нынешняя динамика связана с климатическими изменениями и антропогенным воздействием, передает ТАСС.

По состоянию на октябрь 2025 года средний уровень Каспийского моря в северо-восточной части составил минус 29,48 м БС, в восточной части — минус 29,54 м БС. <…> При сохранении текущих климатических тенденций к 2030 году уровень Каспийского моря может снизиться до минус 29,9 м БС, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что колебания уровня Каспия фиксируются на протяжении всего периода наблюдений: с 1900 по 2024 год море потеряло почти четыре метра. На динамику влияет расход Волги, где расположены гидротехнические сооружения, а также рост температуры воздуха, который усиливает испарение.

Ранее климатолог Никита Тананаев предупредил, что глобальное потепление приведет к снижению ВВП и производительности труда, особенно в сельском хозяйстве. По его мнению, наибольшие экономические убытки понесут страны с высоким уровнем социального неравенства и слабыми институтами.

