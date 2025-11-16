Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 12:15

Военные ЦАХАЛ получили опасный «подарок» от палестинца у города Наблус

Военные ЦАХАЛ ликвидировали бросившего в них взрывчатку палестинца

Фото: Global Look Press
Израильские военные ликвидировали палестинца, бросившего взрывное устройство в солдат в районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщили представители ЦАХАЛ в Telegram-канале. По данным военного ведомства, солдаты не пострадали в результате инцидента, операция была проведена без потерь среди личного состава.

ЦАХАЛ проводил операцию в районе Наблуса, в ходе которой террорист бросил взрывное устройство в сторону солдат. Военнослужащие открыли ответный огонь и ликвидировали террориста, — говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что всеобъемлющее разрешение палестино-израильского противостояния на базе международного права представляет собой единственно возможный путь. В ходе встречи с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси российский политик также выразил благодарность за взвешенную и ответственную позицию Каира относительно украинской проблемы.

Кроме того, издание Financial Times со ссылкой на информированные источники сообщило о противодействии арабских государств восстановлению контролируемой Израилем части сектора Газа. Согласно приводимой позиции, подобные действия способны спровоцировать долговременное разделение палестинских территорий.

