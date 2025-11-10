Шойгу назвал решение палестино-израильского конфликта

Комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на международно-правовой основе является единственным жизнеспособным решением, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Шойгу также выразил признательность за взвешенную и ответственную позицию Египта по украинскому вопросу, передает РИА Новости.

Приветствуем содействие Каира в разрешении региональных конфликтов, прежде всего в секторе Газа. Убеждены в том, что комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе было и остается единственным жизнеспособным решением, которое гарантировало бы прочный мир всем народам Ближнего Востока, — сказал Шойгу.

Шойгу также отметил личную благодарность за продвижение инициатив о посредничестве в мирном урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что важно поддерживать соответствующий уровень двусторонних контактов между министерствами обороны, силовыми структурами, правоохранительными органами и финансовыми разведками.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике позицию Германии по вопросу палестино-израильского урегулирования. По его мнению, долг каждой страны в настоящий момент — прекратить геноцид в Газе и покончить с массовыми убийствами.