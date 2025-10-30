Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 23:24

Эрдоган раскритиковал Германию за позицию по Газе

Реджеп Эрдоган Реджеп Эрдоган Фото: Depo Ohotos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике позицию Германии по вопросу палестино-израильского урегулирования, передает телеканал TRT Haber. Он также призвал страну к совместным действиям по обеспечению мира в секторе Газа.

Израиль, используя свои бомбы, вчера вечером нанес удары по Газе. Разве Германия этого не видит, разве она не следит за тем, что происходит? <...> Израиль нанесением ударов по Газе продолжает осуществлять геноцид, — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что долг каждой страны в настоящий момент — прекратить геноцид в Газе. Необходимо покончить с массовыми убийствами, указал политик.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил нанести мощные удары по сектору Газа. Решение было принято после консультаций по вопросам безопасности. Нетаньяху объявил, что останки, переданные палестинским движением ХАМАС, принадлежат пленнику, тело которого уже было извлечено израильскими силами.

До этого военное крыло ХАМАС обязалось передать Израилю тело еще одного погибшего заложника. Представители движения уточнили, что обнаружение останков произошло в одном из подземных тоннелей на территории сектора Газа.

Реджеп Эрдоган
Германия
сектор Газа
Турция
