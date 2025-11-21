Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 19:01

В МИД Сербии высказались о поездках Вучича на «человеческие сафари»

МИД Сербии опроверг данные об участии Вучича в «человеческих сафари»

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Обвинения в адрес президента Сербии Александра Вучича в участии в «человеческих сафари» во время осады Сараево не соответствуют действительности, сообщило Министерство иностранных дел республики. Глава внешнеполитического ведомства Марко Джурич охарактеризовал данные утверждения как бездоказательные, отметив отсутствие судебных решений, подтверждающих подобные обвинения.

Эта [информационная] кампания не посвящена поиску истины или справедливости. Это преднамеренная попытка использовать ужасы 1990-х годов в качестве оружия, чтобы нанести ущерб руководству Сербии, подорвать ее международный авторитет и дестабилизировать региональные отношения, — говорится в сообщении.

Ранее издание la Repubblica сообщило о поездках туристов из Италии на так называемое «человеческое сафари» в Сараево в конце прошлого века. Журналисты используют данный термин для описания отстрела иностранными гражданами мирных жителей, указывая, что группы буквально охотились на людей в горной местности неподалеку от Боснии и Герцеговины в период с 1992 по 1996 годы. Участники данных поездок осуществляли платежи военным формированиям боснийских сербов.

