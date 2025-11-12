Раскрыты данные о «человеческом сафари» в Сараево Туристы из Италии ездили на охоту за мирными жителями Сараево в 90-х

Итальянские туристы ездили на «человеческое сафари» в Сараево в 1990-х годах, пишет la Repubblica. Так назвали отстрел иностранцами мирных жителей. Группы туристов буквально охотились на людей в горах, неподалеку от Боснии и Герцеговины.

Происходило это в период с 1992-го по 1996 год. Предположительно, туристы платили за такие поездки военным армии боснийских сербов. «Сафари» могло обойтись им от 70 тыс. до 88 тыс. фунтов стерлингов. Возможность выстрелить в ребенка из снайперской винтовки оплачивалась по повышенной цене. Расследованием уголовного дела занимается прокуратура Милана.

Документы фиксируют, что в преступлениях замешаны пять граждан Италии. В действительности таких стрелков могли быть сотни, допускают аналитики.

Ранее на премьер-министра Италии Джорджу Мелони подали в Международный уголовный суд. Ее обвиняют в возможном соучастии в геноциде против населения сектора Газа. Такие же иски были поданы в отношении вице-премьера страны Антонио Таяни, гендиректора холдинга Leonardo Роберто Чинголани и министра обороны Гуидо Крозетто.