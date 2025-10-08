На итальянского политика подали иск за соучастие в геноциде палестинцев

На премьер-министра Италии Джорджу Мелони подали в Международный уголовный суд (МУС) иск по обвинению в возможном соучастии в геноциде в отношении населения сектора газа, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на ее заявление. Аналогичные иски были также поданы в отношении вице-премьера Антонио Таяни, генерального директора итальянского холдинга Leonardo Роберто Чинголани и министра обороны страны Гуидо Крозетто.

Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения, — заявила Мелони.

По ее мнению, оппоненты используют «палестинский вопрос» во внутриполитической борьбе. Примечательно, что партию Мелони «Братья Италии» многие считают наследницей фашизма.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что происходящее в секторе Газа нельзя признать геноцидом. По его словам, подобные оценки должны давать не политики, а судебные инстанции. При этом он резко раскритиковал возможное вытеснение палестинцев с их земель. Макрон предупредил, что изгнание палестинцев с их территории лишит будущего жителей региона.