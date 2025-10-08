Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 01:17

На итальянского политика подали иск за соучастие в геноциде палестинцев

LR: на премьера Италии Мелони подали иск за соучастие в геноциде в секторе Газа

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Pool via/Global Look Press

На премьер-министра Италии Джорджу Мелони подали в Международный уголовный суд (МУС) иск по обвинению в возможном соучастии в геноциде в отношении населения сектора газа, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на ее заявление. Аналогичные иски были также поданы в отношении вице-премьера Антонио Таяни, генерального директора итальянского холдинга Leonardo Роберто Чинголани и министра обороны страны Гуидо Крозетто.

Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения, заявила Мелони.

По ее мнению, оппоненты используют «палестинский вопрос» во внутриполитической борьбе. Примечательно, что партию Мелони «Братья Италии» многие считают наследницей фашизма.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что происходящее в секторе Газа нельзя признать геноцидом. По его словам, подобные оценки должны давать не политики, а судебные инстанции. При этом он резко раскритиковал возможное вытеснение палестинцев с их земель. Макрон предупредил, что изгнание палестинцев с их территории лишит будущего жителей региона.

