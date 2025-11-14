Следственный комитет завершил расследование дела против представителей МУС

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении судей и прокурора Международного уголовного суда (МУС), сообщили в пресс-службе ведомства. Им вменяют нарушение законодательства РФ при преследовании российских граждан.

Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, обвиняемых в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием российских граждан, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено в отношении прокурора МУС Хана Карим Асада Ахмада, а также судей Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Хайкеля Бен Махфуда. В числе фигурантов также председатель суда Петр Юзеф Хофманьский и его заместители Карранс Лус дель Кармен Ибаньес, Бертрам Шмитт и Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу.

Им заочно предъявлены обвинения по статьям УК РФ о незаконном привлечении к ответственности, незаконных мерах принуждения и подготовке к нападению на лиц под международной защитой. Все фигуранты объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МУС используется западными странами для сохранения неоколониального влияния. По словам дипломата, из-за политической ангажированности и скандалов вокруг ведомства ряд стран, включая Венгрию, Буркина-Фасо, Мали и Нигер, вышли из Римского статута. Захарова также подчеркнула, что суд не входит в структуру ООН и его решения обязательны лишь для ратифицировавших его государств.