Международный уголовный суд (МУС) является одним из ключевых инструментов западных стран, используемых для сохранения неоколониального влияния, и ряд стран понимают это и вышли из Римского статута, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Во время брифинга она подчеркнула, что европейская бюрократия защищает МУС, поскольку он служит внешнеполитическим целям Запада, сообщает корреспондент NEWS.ru.

По мнению Захаровой, из-за «неприкрытой политической ангажированности» суда и постоянных скандалов вокруг его руководства все больше стран принимают решение о выходе из Римского статута. В качестве недавних примеров она назвала выход Венгрии, Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Захарова напомнила, что МУС не входит в структуру ООН и его решения обязательны только для ратифицировавших статут государств.

Кроме того, в этом насквозь коррумпированном органе тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Известно, что украинское досье — самое прибыльное для МУС с точки зрения сбора добровольных пожертвований, — подчеркнула дипломат.

Захарова также указала на двойные стандарты, отметив, что даже члены Европейского союза отказываются исполнять решения этого «псевдосудебного органа». В качестве примера она привела готовность ряда европейских государств предоставить гарантии личной безопасности премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест.

Ранее дипломат предупредила страны Евросоюза, что Россия не оставит без ответа попытки изъять ее замороженные активы. По ее словам, наказание за это будет соответствовать нормам российского и международного права.