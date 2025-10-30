Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:58

Захарова пообещала ЕС жесткое наказание за «грабеж» российских активов

Захарова: Россия ответит компенсацией ущерба на кражу активов Евросоюзом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия даст ответ, направленный на компенсацию ущерба, в случае «грабежа» активов РФ Евросоюзом, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, наказание будет соответствовать нормам российского и международного права.

Любые незаконные действия Еврокомиссии, европейских столиц и кого бы то ни было по присвоению наших денежных средств будем трактовать как грабеж, который повлечет неотвратимое и очень жесткое наказание. <…> Он (ответ. — NEWS.ru) будет выверенным, учитывающим наши интересы и направленным на компенсацию нанесенного ущерба, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат отметила, что Европу целенаправленно толкают на путь самоуничтожения и это становится все более очевидным. По ее словам, если раньше такие утверждения могли казаться спорными, то в настоящий момент ситуация прояснилась окончательно.

До этого представитель МИД РФ подчеркивала, что западные страны сознательно упрощают и приуменьшают злодеяния, чтобы скрыть историческую правду. Она указала на систематическую подмену понятий и исторических фактов, касающихся Второй мировой войны.

