Захарова пообещала ЕС жесткое наказание за «грабеж» российских активов

Россия даст ответ, направленный на компенсацию ущерба, в случае «грабежа» активов РФ Евросоюзом, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, наказание будет соответствовать нормам российского и международного права.

Любые незаконные действия Еврокомиссии, европейских столиц и кого бы то ни было по присвоению наших денежных средств будем трактовать как грабеж, который повлечет неотвратимое и очень жесткое наказание. <…> Он (ответ. — NEWS.ru) будет выверенным, учитывающим наши интересы и направленным на компенсацию нанесенного ущерба, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат отметила, что Европу целенаправленно толкают на путь самоуничтожения и это становится все более очевидным. По ее словам, если раньше такие утверждения могли казаться спорными, то в настоящий момент ситуация прояснилась окончательно.

До этого представитель МИД РФ подчеркивала, что западные страны сознательно упрощают и приуменьшают злодеяния, чтобы скрыть историческую правду. Она указала на систематическую подмену понятий и исторических фактов, касающихся Второй мировой войны.