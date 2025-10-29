Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:49

Захарова назвала очевидным движение Европы по пути саморазрушения

Представитель МИД РФ Мария Захарова Представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Европу целенаправленно толкают на путь самоуничтожения, и это становится все более очевидным, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире на радио Sputnik. По словам дипломата, если раньше такие утверждения могли казаться спорными, то в настоящий момент ситуация прояснилась окончательно.

Если еще какое-то время назад не было подтверждений, когда говорили о том, что Европу подталкивают к пути саморазрушения, в том числе путем столкновения ее с азиатскими соседями или соседями по Евразии, возможно, кто-то сказал бы, что это не очевидно. На сегодняшний день очевиднее уже некуда, — сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства перечислила конкретные симптомы упадка, поразившие западноевропейские государства. Она указала на огромные военные расходы и общую милитаризацию, которые происходят параллельно с обнищанием европейских экономик. Помимо этого, Захарова выделила утрату культурных ориентиров, потерю связи с собственной историей и масштабный миграционный кризис.

Ранее дипломат говорила, что западные страны сознательно упрощают и приуменьшают злодеяния, чтобы скрыть историческую правду. Она указала на систематическую подмену понятий и исторических фактов, касающихся Второй мировой войны. По ее словам, такое упрощение истории мешает другим странам разобраться в реальной роли коллаборационистов и карателей.

