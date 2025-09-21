Во Франции отказались признавать геноцидом ситуацию в секторе Газа Макрон: Париж не считает ситуацию в секторе Газе геноцидом

Происходящее в секторе Газа нельзя признать геноцидом, заявил в интервью американскому телеканалу CBS президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, подобные оценки должны давать не политики, а судебные инстанции. При этом он резко раскритиковал возможное вытеснение палестинцев с их земель.

Макрон подчеркнул, что Франция тесно взаимодействует с Великобританией и странами региона для формирования международных миротворческих сил под мандатом ООН для Газы. Он предупредил, что лишение палестинцев их территории лишит будущего жителей региона.

Судьям или историкам признавать геноцид, основываясь на сериях доказательств, четкой судебной практике и ясных элементах, — указал политик.

Ранее Макрон заявлял, что изъятие замороженных российских активов грубо нарушает все международные нормы. По его мнению, такой шаг способен полностью разрушить доверие между государствами. Макрон прямо заявил, что конфискация суверенных активов Российской Федерации является невозможной, поскольку противоречит основам международного права.