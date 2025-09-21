«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 21:15

Макрон указал на риски при конфискации российских активов

Макрон допустил риск полного хаоса при изъятии замороженных активов России

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Изъятие замороженных российских активов грубо нарушает все международные нормы, заявил в интервью американскому телеканалу CBS президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, такой шаг способен полностью разрушить доверие между государствами и обернуться полным хаосом в мировых финансах и политике.

Макрон прямо заявил, что конфискация суверенных активов РФ является невозможной. Политик призвал западные страны сохранять предсказуемость и не переходить опасную черту, чтобы не спровоцировать нестабильность.

Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка <...>. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право, — заявил он.

Ранее Макрон призвал создать политический, военный и экономический импульс для возобновления переговоров по Украине. Французский лидер подчеркнул необходимость возвращения Украины за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения и гарантий безопасности.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия собирается выдвинуть новое предложение об использовании замороженных российских активов на нужды Украины. По ее словам, предложение выдвинут в самое ближайшее время.

