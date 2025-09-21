«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 20:31

Во Франции призвали к новому импульсу переговоров по Украине

Макрон призвал создать импульс для возобновления переговоров по Украине

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать политический, военный и экономический импульс для возобновления переговоров по Украине, сообщает американский телеканал CBS. Французский лидер подчеркнул необходимость возвращения Украины за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения и гарантий безопасности.

Мы должны действовать. Нужен политический, военный и экономический импульс, чтобы <...> Украина была за столом [переговоров] с Россией для диалога о том, каким может быть мирное соглашение по территории, гарантиям безопасности, эскалации, восстановлению и так далее, — заключил Макрон.

Ранее лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо заявил о навязчивой одержимости Макрона президентом России Владимиром Путиным. Политик также раскритиковал главу государства за постоянные упоминания российского коллеги, дополнительно отметив, что Россия не представляет угрозы для Франции. Филиппо также настоял на необходимости более рационального подхода в диалоге с Москвой.

Эммануэль Макрон
Украина
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Костроме семиклассник с камнем напугал вооруженного педофила и спас детей
Чубайс злит россиян, мигрантов в РФ заставят работать по-новому: что дальше
«Путь катастрофичен»: в ФРГ испугались последствий непризнания Палестины
Десятки тысяч человек пришли проститься с убитым сторонником Трампа
В европейской стране резко вырос спрос на бункеры
Поездка на мопеде обернулась для жительницы Курщины ранениями из-за ВСУ
Российские средства ПВО сбили более 20 дронов за четыре часа
Трамп признался в «странной» детской мечте
«Голос веры»: Дмитриев назвал наследие Кирка безграничным
Во Франции призвали к новому импульсу переговоров по Украине
«Необходимо разобраться»: Трамп сделал новое заявление по сектору Газа
Закуска, которая со стола исчезнет первой: маринованная капуста с грибами
В Москве лихач на моноколесе ехал за грузовиком и попал на видео
ABC: найдены «микроскопические» солдаты, убившие армию Наполеона в России
Конь из почетного караула короля Британии испражнился на глазах Трампа
В Италии назвали энергетическим самоубийством одно решение ЕС
Убивший трехлетнюю дочь житель Кубани раскрыл детали жуткого плана
Поездка в Киев, смена профессии, мнение об СВО: как живет Мария Пирогова
В Краснодарском крае продолжают поиски маленькой девочки
В Афганистане у главных ворот авиабазы Баграм произошел взрыв
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.