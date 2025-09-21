Во Франции призвали к новому импульсу переговоров по Украине Макрон призвал создать импульс для возобновления переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать политический, военный и экономический импульс для возобновления переговоров по Украине, сообщает американский телеканал CBS. Французский лидер подчеркнул необходимость возвращения Украины за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения и гарантий безопасности.

Мы должны действовать. Нужен политический, военный и экономический импульс, чтобы <...> Украина была за столом [переговоров] с Россией для диалога о том, каким может быть мирное соглашение по территории, гарантиям безопасности, эскалации, восстановлению и так далее, — заключил Макрон.

Ранее лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо заявил о навязчивой одержимости Макрона президентом России Владимиром Путиным. Политик также раскритиковал главу государства за постоянные упоминания российского коллеги, дополнительно отметив, что Россия не представляет угрозы для Франции. Филиппо также настоял на необходимости более рационального подхода в диалоге с Москвой.