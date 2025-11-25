Нутрициолог развеяла главный миф о холестерине Нутрициолог Бугаева: холестерин не всегда является вредным для организма

Холестерин не всегда вреден для организма, вопреки распространенному мнению, заявила нутрициолог Ирина Бугаева. В беседе с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что это вещество необходимо для синтеза гормонов, выработки витамина D и правильной работы нервной системы.

Прежде чем разбираться, что именно поможет вам снизить уровень холестерина, важно понять, что это вообще такое. Холестерин — это не враг. Это важный строительный материал. Он нужен для синтеза гормонов, выработки витамина D, создания клеточных мембран, работы нервной системы, — пояснила Бугаева.

Нутрициолог обратила внимание, что только 20% холестерина поступают в организм с пищей. По ее словам, если человек столкнулся с повышенным уровнем «плохого» холестерина, важно добавить продукты, которые помогут его снизить. Она также посоветовала убирать из рациона выпечку, сладости, белый хлеб, фастфуд, трансжиры, алкоголь и переработанное мясо.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Яковлева заявила, что злоупотребление промышленно обработанными продуктами может повышать риск инфаркта и инсульта. По ее словам, речь идет о полуфабрикатах, сосисках, соусах и фабричных блюдах. Врач отметила, что избыток сахара также наносит удар по сердцу, так как ведет к набору веса.