День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 16:36

Нутрициолог развеяла главный миф о холестерине

Нутрициолог Бугаева: холестерин не всегда является вредным для организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Холестерин не всегда вреден для организма, вопреки распространенному мнению, заявила нутрициолог Ирина Бугаева. В беседе с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что это вещество необходимо для синтеза гормонов, выработки витамина D и правильной работы нервной системы.

Прежде чем разбираться, что именно поможет вам снизить уровень холестерина, важно понять, что это вообще такое. Холестерин — это не враг. Это важный строительный материал. Он нужен для синтеза гормонов, выработки витамина D, создания клеточных мембран, работы нервной системы, — пояснила Бугаева.

Нутрициолог обратила внимание, что только 20% холестерина поступают в организм с пищей. По ее словам, если человек столкнулся с повышенным уровнем «плохого» холестерина, важно добавить продукты, которые помогут его снизить. Она также посоветовала убирать из рациона выпечку, сладости, белый хлеб, фастфуд, трансжиры, алкоголь и переработанное мясо.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Яковлева заявила, что злоупотребление промышленно обработанными продуктами может повышать риск инфаркта и инсульта. По ее словам, речь идет о полуфабрикатах, сосисках, соусах и фабричных блюдах. Врач отметила, что избыток сахара также наносит удар по сердцу, так как ведет к набору веса.

питание
здоровье
продукты
нутрициологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Минус семь килограмм»: Собчак показала, что ест каждое утро
Густые снегопады и холод до -25? Погода в Москве в начале января: что ждать
Миллионы пользователей Astra Linux получили доступ к МАХ
Охлобыстин поделился впечатлениями от съемок с Орейро
Экс-нардеп раскрыл, кто точно может попасть в список обвиняемых НАБУ
Меган Маркл заподозрили в клептомании
Российские строители обнаружили взрывоопасную «заначку»
На юге Таиланда началась масштабная эвакуация из-за сильного наводнения
Суд ЕС вынудил Польшу признавать однополые браки
Появились кадры встречи Путина с беркутами в Киргизии
В Киеве оценили ключевые элементы плана США по урегулированию
В России предложили разбирать кейсы блогеров на лекциях по основам семьи
Собчак похвасталась кольцом за 6 млн рублей
Удар «Кинжала» и сбитая миной «Баба-яга»: новости СВО на вечер 25 ноября
В Госдуме ответили, почему Евросоюз отказался от своего плана по Украине
Нашли крайнюю: суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве пенсионерки
Врач обозначила главные ошибки в лечении насморка
Суд отказал в возврате квартиры обманутой мошенниками пенсионерке
Виктория Боня раскрыла стоимость онлайн-обучения дочери
Врач предупредила об опасных последствиях запущенного насморка
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.