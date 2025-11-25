Удар «Кинжала» и сбитая миной «Баба-яга»: новости СВО на вечер 25 ноября

Российские войска бьют «Кинжалом» в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам, в ходе боев за Отрадное опробован оригинальный метод борьбы с дронами, силовики подсчитали, сколько украинских солдат перешли на сторону ВС РФ. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 25 числа, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ ответили на атаки ВСУ «Кинжалом»

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги. Украинская пресса предположила, что военные применили гиперзвуковую ракету «Кинжал». Украинский телеканал «Эспресо» утверждал, что взрывы звучали и в Киеве. Позже в Минобороны сообщили, что в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам в России ВС РФ поразили украинские предприятия военно-промышленного комплекса.

По данным ведомства, в операции были задействованы силы наземного, морского и воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью атаки также стали объекты энергетического сектора и места базирования беспилотных летательных аппаратов с большим радиусом действия.

Авиабомба ФАБ-3000 наведалась к ВСУ

Момент воздушного удара по ВСУ в одном из кварталов Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР попал на видео. Удар был нанесен с помощью трехтонной авиабомбы ФАБ-3000.

На кадрах видно, как в одном из дворов многоквартирных домов происходит мощный взрыв, озаряющий окрестности яркой вспышкой. От удара по всему кварталу взлетают пыльные облака и рушатся части строений, после чего в небо поднимается огромный столб дыма и пыли.

Взвод наемников лишился командира

В Харьковской области в ходе боевых действий был ликвидирован командир взвода беспилотных летательных аппаратов, рассказали в российских силовых структурах.

Целью атаки стал пункт управления взводом, который относился к 34-му батальону «Волкодавы», сформированному преимущественно из наемников. Пункт был уничтожен точным авиаударом.

Моральная паника на Украине

Российские силовики подсчитали, что более тысячи бывших украинских военнослужащих перешли на сторону РФ и теперь сражаются в составе четырех полноценных подразделений. Эти данные основаны на информации, распространенной украинской разведкой. Основной причиной перехода, как выяснили силовики в ходе бесед с пленными, является идеологическая составляющая. Многие из них идентифицируют себя как русских или недовольны политикой Киева. Значительную роль играет негативное отношение к компетентности украинского командования и его обращение с личным составом. В то же время есть и причины, которые удерживают других военнослужащих от смены стороны. Главным образом, это страх за безопасность своих родных и близких.



Известно, что власти Украины карают несогласных с политикой Киева. Во Львове администрация разгоняет митинги местных жителей, которые требуют прекратить боевые действия и провести обмен пленными. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник. Он отметил, что большую часть протестующих составляют женщины, потому что мужчины опасаются выходить на акции из-за риска принудительной мобилизации.

Командование отдало ВСУ страшный приказ

При отступлении из Красноармейска (украинское название — Покровск) украинским военнослужащим отдавали указания стрелять по своим и «по русским», заявил военнопленный боец ВСУ Артем Кондыбко. С его слов, на линии боевого соприкосновения сложилась крайне тяжелая ситуация, украинские войска несут большие потери, а снабжения нет. Кроме того, военнослужащие ВСУ грабили магазины и «забирали все, что считали нужным».

Многие украинские бойцы получают ранения и гибнут, но эвакуацию раненых зачастую проводят российские военные. Кондыбко добавил, что в плену к нему относились корректно, после беседы предлагали горячие напитки, обеспечивали питанием и бытовыми условиями.

Выпускник колледжа армии США поехал на СВО

Российский полковник в отставке Андрей Демуренко участвовал в СВО на Украине в составе ВС РФ, являясь выпускником Командно-штабного колледжа армии США. Деталями его невероятной биографии поделилась американская газета The New York Times. В 1992 году полковник уехал на год в Канзас, где стал первым российским командиром, выбранным для обучения с американскими военными.

Издание отмечает, что пребывание полковника в США должно было стать важным шагом к «новой эре возможностей и мира» после холодной войны. Сокурсник Демуренко Рик Макпик признался, что ждал от него признания «превосходства Америки», но россиянин остался непреклонен. В середине 90-х он вернулся в Россию.

Спустя более чем 25 лет, в 2023 году, уже 67-летний Демуренко, несмотря на отказ военкомата по возрасту, присоединился к бригаде добровольцев и участвовал в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут), где через шесть недель был ранен. В NYT подчеркивают, что полковник остался верен своей стране.

«Бабу-ягу» сбили при помощи смекалки

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» уничтожили тяжелый ударный дрон ВСУ «Баба-яга» нетрадиционным методом — при помощи мины. Командир отделения с позывным Крамар сообщил, что необычный способ борьбы с БПЛА опробовали во время освобождения населенного пункта Отрадное.

Боец рассказал, что дрон был уничтожен с помощью мины МОН-90, ее установили поражающей стороной вверх, то есть в небо. Украинский дрон контролировал один и тот же участок территории, поэтому штурмовики установили его расписание и подготовились как следует. Когда он снова прилетел на то же место, они замкнули провода и нейтрализовали аппарат.

