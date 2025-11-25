Стало известно, сколько бойцов ВСУ перешли на сторону России ТАСС: более тысячи бывших украинских военных сражаются на стороне России

Более тысячи бывших украинских военнослужащих перешли на сторону РФ и теперь сражаются в составе четырех полноценных подразделений, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. Эти данные основаны на информации, распространенной украинской разведкой.

Как отметил собеседник агентства, бригадный генерал Дмитрий Усов, занимающий пост секретаря координационного штаба по вопросам военнопленных, подтвердил факт службы бывших военных ВСУ в рядах российской армии. Украинской военной разведке удалось установить личности 62 таких лиц.

Учитывая тот факт, что речь идет о четырех полноценных боевых подразделениях, общее число может достигать цифры в более чем 1 тыс. человек, — сказал журналистам собеседник.

Основной причиной перехода, как выяснили силовики в ходе бесед с пленными, является идеологическая составляющая. Многие из перешедших идентифицируют себя как русских и считают себя наследниками борцов с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Среди прочих мотивов называются несогласие с политикой Киева, стремление свергнуть действующую украинскую власть и получить российское гражданство. Также значительную роль играет негативное отношение к компетентности украинского командования и его обращение с личным составом.

В то же время, существуют серьезные причины, которые удерживают других военнослужащих от подобного шага. Главным препятствием, как подытожил собеседник, является страх за безопасность родных и близких, оставшихся на Украине, поскольку они могут столкнуться с преследованием со стороны СБУ.

Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев рассказал, что командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. По его словам, он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега.