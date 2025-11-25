День матери
25 ноября 2025 в 11:45

Российские военные сбили дрон «Баба-яга» необычным способом

Российские военные уничтожили дрон «Баба-яга» с помощью мины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военнослужащие российской группировки войск «Восток» уничтожили тяжелый ударный дрон ВСУ «Баба-яга» нетрадиционным методом — при помощи мины, рассказал РИА Новости командир отделения с позывным Крамар. Необычный способ борьбы с БПЛА опробовали во время освобождения населенного пункта Отрадное.

Боец сообщил, что дрон был уничтожен с помощью мины МОН-90, которая была установлена поражающей стороной вверх, то есть в небо. Дрон контролировал один и тот же участок территории, поэтому штурмовики установили его расписание и подготовились.

Провода протянули, замыкание от батарейки — и все, «Бабы-яги» нет, — рассказал Крамар.

Перед этим на Константиновском направлении российские военные ликвидировали восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и три автомобиля ВСУ. Также артиллерийские подразделения и операторы БПЛА поразили тщательно замаскированную минометную позицию. Помимо этого, поражен коптер R-18 «Баба-яга».

Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев рассказал, что командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. По его словам, он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега.

Украина
СВО
ВСУ
дроны
мины
