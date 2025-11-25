Военнопленный украинец рассказал о страшном приказе при отступлении Пленный украинец Кондыбко: при отступлении бойцам ВСУ приказали бить по своим

При отступлении украинским военнослужащим отдавали указания стрелять по своим и «по русским», заявил военнопленный боец ВСУ Артем Кондыбко. По его словам, на линии боевого соприкосновения сложилась крайне тяжелая ситуация, украинские войска несут большие потери, снабжения нет, сообщает РИА Новости.

Когда наши отступали, нам говорили, их (своих. — NEWS.ru) не жалеть — стрелять так же, как и русских, — сказал Кондыбко.

Многие украинские бойцы получают ранения, гибнут или принимают решение сдаться. Эвакуацию раненых зачастую проводят российские военные. Кондыбко добавил, что в плену к нему относились корректно, после беседы предлагали горячие напитки, обеспечивали питанием и бытовыми условиями.

Военнопленный обвинил украинских военнослужащих в совершении военных преступлений в Красноармейске (украинское название — Покровск). По его словам, операторы беспилотных аппаратов «тренировались на мирном населении». Кроме того, военнослужащие ВСУ грабили магазины и «забирали все, что считали нужным», заключил Кондыбко.

Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев рассказал, что командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. По его словам, он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега.