25 ноября 2025 в 10:19

В СВО принял участие выпускник колледжа армии США

NYT: в СВО принял участие выпускник колледжа армии США полковник Демуренко

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российский полковник в отставке Андрей Демуренко участвовал в СВО на Украине в составе ВС РФ, являясь выпускником Командно-штабного колледжа армии США, сообщила американская газета The New York Times. В 1992 году полковник уехал на год в Канзас, где стал первым российским командиром, выбранным для обучения с американскими военными.

Издание отмечает, что его пребывание в США должно было стать важным шагом к «новой эре возможностей и мира» после Холодной войны. Однако сокурсник Демуренко, Рик Макпик, признался, что ждал от него признания «превосходства Америки». После учебы полковник был направлен в Сараево в составе сил ООН. В середине 90-х он вернулся в Россию.

Спустя более чем 25 лет, в 2023 году, уже 67-летний Демуренко, несмотря на отказ военкомата по возрасту, присоединился к бригаде добровольцев и участвовал в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут), где через шесть недель был ранен. В NYT подчеркивают, что полковник он остался верен своей стране.

Ранее стало известно, что в рядах ВСУ можно встретить выходцев из крупных мексиканских и колумбийских наркокартелей, таких как «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Клан залива». Воевать на Украину уезжают и бывшие повстанцы из группировки АНО. По информации испанских журналистов, картели отправляют своих бойцов в зону боевых действий, чтобы те учились работе с дронами и уклонению от радиолокации.

