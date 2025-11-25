День матери
25 ноября 2025 в 12:13

Пленный боец ВСУ рассказал, что делают во Львове с недовольными властью

Пленный Сидельник: власти Львова разгоняют антивоенные протесты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Львова разгоняют митинги местных жителей, которые требуют прекратить боевые действия и провести обмен пленными, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Иван Сидельник. По его словам, большую часть протестующих составляют женщины.

Сестра выходила пару раз во Львове, и в Киеве собираются, но у нас во Львове разогнали. Большинство женщин выходят, потому что мужики боятся, — рассказал Сидельник.

Украинец уточнил, что мужчины опасаются выходить на акции из-за риска принудительной мобилизации. По его словам, потенциальных бойцов увозят в ТЦК (Территориальный центр комплектования, аналог российских военкоматов) прямо с протеста.

Ранее пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждал, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

