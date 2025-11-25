День матери
25 ноября 2025 в 12:02

Доброполье, Покровск, Ямполь: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 ноября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 25 ноября? Что происходит у Варваровки, Волчанска, Дроновки, Доброполья, Дробышева, Гуляйполя, Иванополья, Константиновки, Красного Лимана, Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова, Рыжевки, Северска, Синельниково, Софиевки, Теткино, Затишья, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Ореховском направлении ВС РФ атакуют в сторону Новоданиловки, идут бои на западной окраине Малой Токмачки.

«На Южно-Донецком направлении ВС РФ подошли к Гуляйполю: Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Затишье. Войска РФ продвигаются к Варваровке и Доброполью. В Новопавловке идут тяжелые бои, сообщается о продвижении в северной части села. На Покровском направлении войска РФ отражают контратаки со стороны Гришино. В Мирнограде ВС РФ продвигаются в микрорайонах Восточный, Западный и в южной части города. На Добропольском участке ВС РФ наступают к Софиевке. Идут бои в северной части Шахово. На Константиновском направлении после освобождения Иванополья ВС РФ активно продвигаются к юго-восточной части Константиновки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Сумском направлении продолжаются тяжелые бои, на Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия ВС России наносила удары по ВСУ у Рыжевки, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Харьковском направлении идут интенсивные бои в южной части Волчанска. Западнее Синельниково продолжается сражение в лесном массиве. На Липцевском участке без изменений, идут позиционные бои. В Северске наши штурмовые группы замечены противником на северо-восточной окраине города. На восточной окраине Константиновки идут бои. ВС РФ выравнивают фронт у Иванополья. На Запорожском фронте подтверждается заход российских частей в Новоданиловку. В Малой Токмачке продолжаются бои на западной окраине. Войска России решают задачу по охвату Орехова», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении наступление ВС РФ продолжается почти на всех участках фронта, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Северское направление. Освобождено Пазино. В остальном идет планомерное продвижение по всему участку Северского направления. Краснолиманское направление. Войска ВС РФ ведут бои на восточной окраине Красного Лимана и вдоль дороги на Ямполь. Также идут бои в районе Ставков, Дробышево», — уточнили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

