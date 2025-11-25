День матери
25 ноября 2025 в 10:42

Удары по Украине сегодня, 25 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 25 ноября, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 25 ноября

Российские военные в ночь на 25 ноября нанесли комбинированный удар по военным и энергетическим объектам в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Комбинированный удар нанесен по объектам в Киеве и области: били „Кинжалами“, „Калибрами“ и „Искандерами“. Поражены ТЭЦ, объекты командования в пригородах, позиции ПВО, склады. В Одесской области атакована энергетическая система, объекты ПВО, станции связи, склады на промзонах Черноморска. Сообщали об ударах по территориям военных частей и комендатур, сохранившимся еще с советских времен. В Днепропетровской области поражены производства двойного назначения. Взрывы фиксировали в Харьковской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях — там использовались ракеты X-59», — отметил он.

Удары в ночь на 25 ноября были сконцентрированы на объектах Киевской области — важные узлы, питающие столицу и военные предприятия, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

«ТЭЦ-5: один из ключевых объектов энергосистемы Киева. Поражения множества энергетических блоков фиксируются украинскими источниками. Это крупнейшая потеря этой ночи. ТЭЦ-6: удар по инфраструктуре распределения. Сеть Киева все хуже справляется с балансированием нагрузки. Трипольская ТЭС: объект давно под прицелом — сейчас продолжается добивание оставшихся мощностей. Киевская ГЭС: фактически удар по узлу, обеспечивающему устойчивость всей энергосистемы Киевского узла. Белоцерковская ТЭЦ: подрыв резервных мощностей южного направления», — сообщил он.

По прогнозу подпольщика, в ближайшее время стоит ожидать продолжения ударов по энергетическим объектам в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также объектам ВПК в Павлограде, Новомосковске и Кременчуге.

«Киев готовят к длительным блэкаутам. То, что сейчас происходит, — повторение зимы 2022–2023 годов, но в более жестком варианте», — добавил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мария Баранова
М. Баранова
