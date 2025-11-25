День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 16:58

В Госдуме ответили, почему Евросоюз отказался от своего плана по Украине

Депутат Вассерман: ЕС отказался от своего плана по Украине из-за позиции России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейские страны, стремясь любой ценой войти в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, были вынуждены отказаться от собственного плана из-за жесткой позиции России, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков четко заявил, что любые правки Европы будут для Москвы в принципе неприемлемы.

Европа отказалась от своего альтернативного плана по Украине, и многие стали говорить, что, возможно, их продавили США. Но я скажу, что ЕС продавила в данном случае Россия. Именно Песков совершенно четко заявил, что европейский план для нас в принципе неприемлем и вести переговоры по этому плану бессмысленно. А поскольку европейцам очень хочется хоть тушкой или чучелом, но все-таки присоединиться к переговорному процессу по Украине, им пришлось устами Кира Стармера (премьер-министр Великобритании. — NEWS.ru) заявить: «Ладно, если не хотите переговариваться с нами непосредственно, мы зацепимся за Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), — пояснил Вассерман.

Ранее Стармер заявил, что союзники Киева решили работать с существующим планом Вашингтона по урегулировании ситуации на Украине, а не создавать альтернативный документ. Он отметил, что соответствующее решение было принято в воскресенье, 23 ноября, в Женеве. По его словам, при этом некоторые пункты были названы неприемлемыми.

Европа
Россия
Кир Стармер
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
В Госдуме ответили, почему Евросоюз отказался от своего плана по Украине
