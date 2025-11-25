Пенсионерка задушила ставшего обузой сына-инвалида

На Тайване 80-летняя пенсионерка убила своего парализованного сына, поскольку не могла обеспечивать ему уход, пишет EBC News. Жительница Тайбэя заботилась о нем на протяжении 50 лет. Когда мужчина был младенцем, он перенес пневмонию на фоне менингита и полиомиелита, что привело к параличу и тяжелой психической инвалидности.

Женщина на протяжении многих лет оставалась единственным опекуном. В апреле 2023 года у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. Во время изоляции она поняла, что больше не в силах обеспечивать ему уход.

Утром 12 мая она положила в рот сына красный конверт с деньгами, после чего лишила его жизни собственными руками. Традиция вкладывать в рот деньги является последним проявлением светлых чувств к усопшему. Кроме того, этот жест символизирует успех в загробной жизни.

В итоге женщине назначили 2,5 года лишения свободы. Узнавший об этой истории президент Тайваня уже обратился с просьбой о ее помиловании.

