Неизвестный выстрелил в девятилетнего ребенка в Туапсе В Туапсе неизвестный выстрелил в ребенка из пневматики

В Туапсе во дворе жилого дома неизвестный выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего ребенка, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Пострадавший получил телесные повреждения и был госпитализирован. Правоохранительные органы разыскивают правонарушителя.

В дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома по улице Шаумяна города Туапсе неизвестный выстрелил в ее девятилетнего сына из пневматического оружия. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленника, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге на проспекте Кузнецова мужчина выстрелил в подростков из газового пистолета на детской площадке. Конфликт произошел, когда школьники играли в городки и отказались принять прохожего в свою игру. Пьяный петербуржец пришел в ярость, достал оружие и выстрелил. В результате инцидента одна из девочек получила травмы, ее госпитализировали.