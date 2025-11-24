На новогоднем столе ему нет равных. Салат «Каприз» — простой рецепт для праздничных вечеров и дней рождения

Когда хочется приготовить что-то действительно особенное для праздничного стола, но при этом не проводить полдня на кухне, слоеный салат «Каприз» становится идеальным решением. Это блюдо сочетает в себе нежнейшую курицу, пикантные маринованные опята и хрустящие овощи, создавая настоящую симфонию вкусов и текстур. Свое название салат оправдывает полностью — он капризно исчезает со стола первым, оставляя после себя только восторженные отзывы. Такой салат не стыдно подать к самому торжественному случаю — он выглядит нарядно и богато, особенно если подать его в прозрачном салатнике.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 200 г маринованных опят, 3 вареные картофелины, 2 моркови, 1 луковица, 3 яйца, 150 г твердого сыра и майонез для пропитки. Картофель, морковь и яйца отварите до готовности и очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до золотистого цвета. Теперь собираем салат слоями: первый слой — натертый на крупной терке картофель, слегка присолите и смажьте майонезом. Второй слой — измельченная курица, тоже с майонезом. Третий слой — обжаренный лук. Четвертый — натертая морковь. Пятый — маринованные опята. Шестой — натертые яйца. Сверху обильно посыпьте тертым сыром. Дайте салату пропитаться в холодильнике хотя бы 2-3 часа, а лучше всего оставьте на ночь — тогда все слои пропитаются и приобретут неповторимый вкус.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.