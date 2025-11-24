День матери
24 ноября 2025 в 16:07

Тарасова высказалась о решении Туктамышевой завершить карьеру

Тарасова назвала Туктамышеву одной из самых ярких фигуристок современности

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева является одной из самых ярких фигуристок современности, заявила NEWS.ru заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее словам, спортсменка продемонстрировала невероятную волю к победе и прошла через множество взлетов и падений.

Туктамышеву можно назвать одной из самых ярких фигуристок. У нее была прекрасная карьера. Она в ней выигрывала, проигрывала и опять выигрывала. Она провела незабываемую жизнь в спорте и сейчас помогает тренеру Алексею Николаевичу Мишину в его работе со спортсменами. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы она, кроме всего прочего, еще и тренировала. У нас тренеров мало, а таких грамотных, как она, еще меньше, — высказалась Тарасова.

Ранее Туктамышева объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка заявила, что приняла это решение без сожалений. Она отметила, что в ее карьере было много счастливых моментов. Фигуристка в своем обращении также поблагодарила всех, кто сопровождал ее на спортивном пути: семью, болельщиков и тренеров.

Татьяна Тарасова
Елизавета Туктамышева
фигуристки
спортсмены
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
