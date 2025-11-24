День матери
24 ноября 2025 в 16:17

Стало известно, какая погода ждет москвичей в последнюю неделю ноября

Синоптик Ильин: москвичей ждет облачная погода 25-28 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвичей большую часть последней недели осени, 25-28 ноября, ждет теплая и облачная погода, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. К четвергу температура поднимется до +7 градусов.

Днем в Москве +5…+7. По области ночью -1…+4, днем +3…+8 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, — рассказал синоптик.

Ильин отметил, что к концу недели снова станет холоднее. Он также предупредил, что атмосферное давление будет выше нормы — это может вызывать головные боли, усталость и сонливость.

Ранее синоптик Анатолий Цыганков рассказал, что грядущая зима в России не будет аномально холодной. Он добавил, что показатели термометра во многих регионах будут выше климатической нормы.

