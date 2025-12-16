Запеките Сквидварда: необычный новогодний рецепт кальмаров для вашего стола

Кальмары на Новый год — готовим в белом вине и запекаем с каперсами

Ищете изысканное, но не сложное в приготовлении блюдо для праздничного стола? Тогда вы его нашли: кальмары на Новый год — это отличный способ удивить гостей, отойдя от традиционных салатов. Их нежное мясо в союзе с ароматным вином и пикантными каперсами создает поистине фестивальный вкус.

Секрет этого рецепта — в двухэтапном приготовлении, которое гарантирует идеальную текстуру без резиновости. Сначала мы быстро обжарим кальмары, а затем потушим их в белом вине с луком-шалот. Это придает блюду тонкую винную ноту. Главный же акцент кальмаров на Новый год — это редкие для морепродуктов каперсы, особенно если использовать не просто маринованные, а вяленые. Их солоновато-терпкий вкус раскрывается при запекании и создает потрясающий контраст с нежностью кальмаров.

Ингредиенты:

500 г очищенных кальмаров (кольцами);

150 мл сухого белого вина;

2 ст. л. вяленых каперсов (можно заменить маринованными);

1 луковица шалота (мелко нарезать);

2 зубчика чеснока;

20 мл оливкового масла;

соль, свежемолотый черный перец;

небольшой пучок петрушки для подачи.

Обжарьте лук и чеснок до прозрачности, добавьте кольца кальмаров и готовьте 2 минуты на сильном огне. Влейте вино, потушите 5 минут. Переложите все в форму, щедро посыпьте каперсами и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10–12 минут до легкой румяности. Подавайте, украсив зеленью. Это блюдо доказывает, что приготовить кальмары на Новый год — значит сделать выбор в пользу элегантной простоты и незабываемого вкуса.

Ранее мы делились с вами рецептом пирожков из слоеного теста: траты на угощение — копейки!