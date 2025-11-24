Депутат Рады объявила забастовку из-за серого кардинала Зеленского

Украинский парламентарий Марьяна Безуглая объявила о полном бойкоте голосований в Верховной раде до момента отставки главы офиса президента Андрея Ермака. В своем Telegram-канале народный депутат также призвала коллег присоединиться к этой акции протеста и приостановить работу законодательного органа.

Не буду голосовать ни за что в Верховной раде, пока не снимут Ермака <…> Считаю, Раде сейчас нужно бастовать, пока не уволят Ермака. Ни одного голосования. Ни одного решения, — написала Безуглая.

Как до этого сообщало издание «Украинская правда», некоторые представители власти рекомендовали президенту Владимиру Зеленскому уволить Ермака в связи с подозрениями в причастности к коррупционному скандалу в энергетической отрасли. Несмотря на это, глава государства не только оставил его на должности, но и назначил руководителем делегации для международных переговоров.

Ранее сообщалось, что Ермак дал указание правоохранительным органам подготовить дело в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. Эта информация стала известна спустя некоторое время после старта антикоррупционной операции под кодовым названием «Мидас».